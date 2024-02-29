قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 19:50

قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 44 mins 29 February، 2024
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