عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف وبغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 19:50

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف وبغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية

منذ 1 ساعة 29 February، 2024
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