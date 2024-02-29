المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏‌‌‏مجاهدونا استهدفوا مستعمرة “غورين” الصهيونية بصواريخ “فلق” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 19:50

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏‌‌‏مجاهدونا استهدفوا مستعمرة “غورين” الصهيونية بصواريخ “فلق”

منذ 1 ساعة 29 February، 2024
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