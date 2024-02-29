مقتل مستوطنين صهيونيين بعملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 18:06

مقتل مستوطنين صهيونيين بعملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 23 mins 29 February، 2024
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