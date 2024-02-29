اعلام العدو: الإعلان عن إصابتين بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 18:06

اعلام العدو: الإعلان عن إصابتين بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

منذ 38 mins 29 February، 2024
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