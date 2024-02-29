مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 29 2024 - 18:06

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان

منذ 39 mins 29 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة