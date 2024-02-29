استشهاد الطفل الفلسطيني أحمد حجازي نتيجة سوء التغذية جراء تواصل الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات والأغذية إلى شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 18:06

استشهاد الطفل الفلسطيني أحمد حجازي نتيجة سوء التغذية جراء تواصل الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات والأغذية إلى شمال قطاع غزة

منذ 58 mins 29 February، 2024
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