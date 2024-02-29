استشهاد الأسير أحمد رزق قديح من خزاعة شرق خانيونس الذي اعتقل خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنها العدو الصهيوني بحق المواطنين في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 29 2024 - 18:06

استشهاد الأسير أحمد رزق قديح من خزاعة شرق خانيونس الذي اعتقل خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنها العدو الصهيوني بحق المواطنين في غزة

منذ 1 ساعة 29 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة