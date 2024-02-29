المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمود علي حمود “أبو هادي” من بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 16:16

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمود علي حمود “أبو هادي” من بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 52 mins 29 February، 2024
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