المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: حصيلة مجزرة شارع الرشيد 81 شهيد ونحو 700 اصابة بينها عشرات الاصابات الخطيرة والحرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 14:24

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: حصيلة مجزرة شارع الرشيد 81 شهيد ونحو 700 اصابة بينها عشرات الاصابات الخطيرة والحرجة

منذ 52 mins 29 February، 2024
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