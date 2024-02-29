اعلام العدو: حالة من الذعر الشديد بين سكان شرق حيفا عقب دوي صفارات الإنذار وإطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة بدون طيار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 14:24

اعلام العدو: حالة من الذعر الشديد بين سكان شرق حيفا عقب دوي صفارات الإنذار وإطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة بدون طيار

منذ 1 ساعة 29 February، 2024
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