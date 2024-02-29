مراسل المنار : إستهداف لأحد مواقع العدو في مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 14:24

مراسل المنار : إستهداف لأحد مواقع العدو في مزارع شبعا

منذ 1 ساعة 29 February، 2024
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