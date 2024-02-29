مراسل المنار : إستهداف لأحد مواقع العدو في مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 14:24
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الإعلامي الحكومي بغزة: نحمل الإدارة الأميركية وبايدن شخصيا والإحتلال والمؤسسات الدولية مسؤولية المجزرة وحرب الإبادة
مراسل المنار : إستهداف لأحد مواقع العدو في مزارع شبعا
منذ 1 ساعة
29 February، 2024
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