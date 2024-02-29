تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ146 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وفي السياق، تشهد جبهتا القتال في خانيونس جنوب قطاع غزة، وحي الزيتون شمال القطاع، عشرات العمليات والضربات. وبثت كتائب القسام مشاهد لتصدي مجاهديها لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون.

سرايا القدس أعلنت عن قصف موقع “كيسوفيم” برشقة صواريخية، وخاض مجاهدوها بالأسلحة المناسبة اشتباكات ضارية مع قوات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس. وتم استهدف دبابة ميركافا وجرافة D9 صهيونيتين بقذائف التاندوم والـ (RPG) في منطقة جنوب شرق القرارة بمدينة خانيونس.

وأعلنت سرايا القدس عن اشتباك المجاهدين مع قوة صهيونية راجلة قوامها 4 جنود بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح. وتم قصف تجمعات لقوات العدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

وقصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون خطوط إمداد العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس.

ونشرت مشاهد من الكمائن والمعارك التي خاضتها سرايا القدس في حي الزيتون بمدينة غزة.

ووزعت سرايا القدس والوية الناصر صلاح الدين مشاهد لعمليات رصد تجمعات العدو في شرق جباليا الى الشمال من قطاع غزة وعمليات اطلاق قذائف الهاون باتجاهها.

كتائب القسام أكدت أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس إضافة إلى استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واخرى جانبية زُرعتا مسبقا في المنطقة نفسها.

كما تم استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار