مصادر فلسطينية: 150 شهيدًا ونحو ألف اصابة في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين في شارع الرشيد جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 10:16
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مصادر فلسطينية: 150 شهيدًا ونحو ألف اصابة في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين في شارع الرشيد جنوب غزة
منذ 22 mins
29 February، 2024
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