مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني متواصل على بلدة حولا واطرافها في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 00:06

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني متواصل على بلدة حولا واطرافها في جنوب لبنان

منذ 16 mins 28 February، 2024
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