المتحدث باسم صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل جهود جميع المنظمات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 00:06

المتحدث باسم صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل جهود جميع المنظمات الإنسانية

منذ 37 mins 28 February، 2024
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