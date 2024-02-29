المتحدث باسم صحة غزة: عدد الشهداء جراء حرب التجويع الصهيونية في تزايد خصوصا بين الأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 00:06

المتحدث باسم صحة غزة: عدد الشهداء جراء حرب التجويع الصهيونية في تزايد خصوصا بين الأطفال

منذ 38 mins 28 February، 2024
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