المتحدث باسم صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 00:04

المتحدث باسم صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع

منذ 38 mins 28 February، 2024
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