تحليق لطائرات “الكواد كابتر” الاسرائيلية بشكل مكثف في الاجواء الغربية لدير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 00:04

تحليق لطائرات “الكواد كابتر” الاسرائيلية بشكل مكثف في الاجواء الغربية لدير البلح وسط قطاع غزة

منذ 52 mins 28 February، 2024
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