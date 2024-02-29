سرايا القدس – كتيبة طولكرم: نفذنا عملية تفجير عن بُعد محكمة ودقيقة في قوة راجلة لقوات الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 00:04

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: نفذنا عملية تفجير عن بُعد محكمة ودقيقة في قوة راجلة لقوات الاحتلال الاسرائيلي

منذ 53 mins 28 February، 2024
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