مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على الأطراف الغربية لبلدة حولا ووادي السلوقي في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 20:46

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على الأطراف الغربية لبلدة حولا ووادي السلوقي في جنوب لبنان

منذ 15 mins 28 February، 2024
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