مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: كل يوم نفقد عددا من الجرحى والمرضى بسبب انعدام الخدمات الطبية والوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 20:44

مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: كل يوم نفقد عددا من الجرحى والمرضى بسبب انعدام الخدمات الطبية والوقود

منذ 2 ساعة 28 February، 2024
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