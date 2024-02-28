مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: لدينا أكثر من 90 شهيد تم قصفهم أثناء وصولهم لأخذ المساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 20:44
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تواصل حرب الإبادة الصهيونية على غزة المدعومة من الغرب لليوم الـ 145 على التوالي والمجاعة تهدد حياة مئات آلاف الغزيين
مراسل المنار: انتشال 14 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: لدينا أكثر من 90 شهيد تم قصفهم أثناء وصولهم لأخذ المساعدات
منذ 2 ساعة
28 February، 2024
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