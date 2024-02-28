المقاومة الإسلامية: ‌‏‌‌‏مجاهدونا استهدفوا موقع السمّاقة الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 19:06

المقاومة الإسلامية: ‌‏‌‌‏مجاهدونا استهدفوا موقع السمّاقة الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة

منذ 1 ساعة 28 February، 2024
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