قوات العدو الاسرائيلي تداهم بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة وتطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2024 - 19:04

قوات العدو الاسرائيلي تداهم بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة وتطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع

منذ 1 ساعة 28 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة