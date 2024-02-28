المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏‌‌‏مجاهدونا استهدفوا انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 19:04

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏‌‌‏مجاهدونا استهدفوا انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة

منذ 1 ساعة 28 February، 2024
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