إعلام العدو: أجرى 30 ألف جندي إسرائيلي محادثات مع القادة حول قضايا تتعلق بالصحة العقلية بسبب الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 17:20

إعلام العدو: أجرى 30 ألف جندي إسرائيلي محادثات مع القادة حول قضايا تتعلق بالصحة العقلية بسبب الحرب

منذ 1 ساعة 28 February، 2024
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