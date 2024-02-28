إعلام العدو: سقوط صاروخ داخل كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 09:28

إعلام العدو: سقوط صاروخ داخل كريات شمونة

منذ 16 mins 28 February، 2024
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