إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، كفار يوفال، معيان باروخ، بيت هيلل، كفار جلعادي، المطلة، ومسكاف عام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 09:30

إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، كفار يوفال، معيان باروخ، بيت هيلل، كفار جلعادي، المطلة، ومسكاف عام

منذ 19 mins 28 February، 2024
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