إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وعدد من المستوطنات المحيطة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 09:30

إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وعدد من المستوطنات المحيطة

منذ 21 mins 28 February، 2024
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