وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى الأقصى جراء استهداف العدو الاسرائيلي مناطق في جنوب دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 04:08

وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى الأقصى جراء استهداف العدو الاسرائيلي مناطق في جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 41 mins 28 February، 2024
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