قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من خان يونس واستهداف للمنطقة الشرقية للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 04:08

قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من خان يونس واستهداف للمنطقة الشرقية للمدينة

منذ 41 mins 28 February، 2024
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