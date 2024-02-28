مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف المناطق الغربية لخانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 02:36

مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف المناطق الغربية لخانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 60 mins 28 February، 2024
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