المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان وأصابت قاعدة ميرون الجوية وألحقت أضرارا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 22:02

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان وأصابت قاعدة ميرون الجوية وألحقت أضرارا

منذ 17 mins 27 February، 2024
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