مراسل المنار: تعرض فان لنقل الخبز لرشقات رشاشة من مستعمرة مسكاف عام أثناء مروره على طريق العديسة كفركلا بجنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 14:24

مراسل المنار: تعرض فان لنقل الخبز لرشقات رشاشة من مستعمرة مسكاف عام أثناء مروره على طريق العديسة كفركلا بجنوب لبنان

منذ 1 ساعة 27 February، 2024
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