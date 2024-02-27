استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 12:52
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وزارة الصحة في غزة: مجمع ناصر بحاجة الى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن
استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
منذ 1 ساعة
27 February، 2024
عاجل
خان يونس
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