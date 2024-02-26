‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون عند الساعة (20:10) تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 26 2024 - 23:10

‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون عند الساعة (20:10) تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 28 mins 26 February، 2024
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