“كتائب القسام” تدك بالاشتراك مع “مجموعات عمر القاسم” تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 20:06

“كتائب القسام” تدك بالاشتراك مع “مجموعات عمر القاسم” تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون

منذ 59 mins 26 February، 2024
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