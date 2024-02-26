مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف منطقة برغز قضاء حاصبيا جنوب لبنان وسبقها قصف مدفعي على المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 20:06

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف منطقة برغز قضاء حاصبيا جنوب لبنان وسبقها قصف مدفعي على المنطقة

منذ 2 ساعة 26 February، 2024
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