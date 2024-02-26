المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن حسين سلامي “محمود” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 18:36

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسن حسين سلامي “محمود” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 1 ساعة 26 February، 2024
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