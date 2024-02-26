المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفو‌‏ا موقع الرادار الاسرائيلي في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 17:04

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفو‌‏ا موقع الرادار الاسرائيلي في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة

منذ 13 mins 26 February، 2024
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