سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة صهيونية من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 17:04

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة صهيونية من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خانيونس بغزة

منذ 26 mins 26 February، 2024
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