اعلام العدو: وابل الصواريخ الذي أُطلق على الجولان مصدره لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 17:04

اعلام العدو: وابل الصواريخ الذي أُطلق على الجولان مصدره لبنان

منذ 41 mins 26 February، 2024
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