5 شهداء بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2024 - 17:04

5 شهداء بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 44 mins 26 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة