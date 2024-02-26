اعلام العدو: فرق الطوارئ خرجت لتفتيش الأماكن المحتملة لسقوط الصواريخ في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 17:04

اعلام العدو: فرق الطوارئ خرجت لتفتيش الأماكن المحتملة لسقوط الصواريخ في الجولان

منذ 45 mins 26 February، 2024
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