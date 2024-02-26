كتائب القسام: أوقعنا مع سرايا القدس قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 15:32

كتائب القسام: أوقعنا مع سرايا القدس قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة

منذ 54 mins 26 February، 2024
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