أعلنت المقاومة الاسلامية إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح.
وافادت المقاومة في بيانها الصادر التالي:
“بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:20) من صباح يوم الاثنين 26-02-2024 بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين المجردة.
وتؤكد المقاومة الاسلامية أن أعين مجاهديها ستبقى ساهرة وستواصل تصديها لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾”
المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية