المقاومة الاسلامية تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع “هرمز 450” ‏بصاروخ أرض-جو فوق منطقة اقليم التفاح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 10:58

المقاومة الاسلامية تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع “هرمز 450” ‏بصاروخ أرض-جو فوق منطقة اقليم التفاح

منذ 31 mins 26 February، 2024
هرمز
لبنان

أعلنت المقاومة الاسلامية إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450  ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح.

وافادت المقاومة في بيانها الصادر التالي:

“بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:20) ‌‎من صباح ‏يوم الاثنين 26-02-2024 بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450  ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.‏

وتؤكد المقاومة الاسلامية أن أعين مجاهديها ستبقى ساهرة وستواصل تصديها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.  ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏”

 

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية

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