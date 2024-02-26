أعلنت المقاومة الاسلامية إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح.

وافادت المقاومة في بيانها الصادر التالي:

“بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:20) ‌‎من صباح ‏يوم الاثنين 26-02-2024 بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.‏

وتؤكد المقاومة الاسلامية أن أعين مجاهديها ستبقى ساهرة وستواصل تصديها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏”

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية