مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (3:10) ‌‎من فجر اليوم الاثنين قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2024 - 07:50

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (3:10) ‌‎من فجر اليوم الاثنين قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة ‏

منذ 2 ساعة 26 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة