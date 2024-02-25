إعلام العدو : إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة راميم قرب الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 25 2024 - 21:48

إعلام العدو : إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة راميم قرب الحدود مع لبنان

منذ 2 ساعة 25 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

البث المباشر

إغلاق مشاهدة