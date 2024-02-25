المقاومة الإسلامية تستهدف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو  ‫في مستعمرة المالكية ردا على الإعتداءات على القرى الصامدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 18:10

المقاومة الإسلامية تستهدف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو  ‫في مستعمرة المالكية ردا على الإعتداءات على القرى الصامدة

منذ 35 mins 25 February، 2024
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